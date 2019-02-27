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  • Son Güncelleme: 27.02.2019 11:03

Tuzla'da "koku" soruşturmasında 1 gözaltı

Tuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı önüne çekildi. Vidanjörden örnekler alındı. Olayla soruşturma sürüyor.

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