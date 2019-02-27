Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
600 POLİSLE ŞAFAK BASKINI
Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle operasyon düzenlendi.
45 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Özel harekat polislerinin de desteği ile daha önceden belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu şahısların evleri dedektör köpeklerince arandı.
Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan bir kadının ise kucağında çocuğu ile sağlık raporu almaya geldiği görüldü.
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