İyi Parti'de hain avı

İyi Parti'de Mersin adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının düşmesiyle sonuçlanan başvuru krizinin faturası ağır oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Mersin'de içimizden vurulduk" diyerek isim vermeden partinin etkili ismi Koray Aydın'ı suçladı.

MERSİN ÇATLAĞI İP'İ BÖLDÜ

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ Gazetesi ise Aydın'a açıktan "İstifa et" çağrısında bulundu. Akşener'in talimatıyla Mersin'e giden Ahmet Çelik'in hazırlayacağı rapor sonrasında Aydın'ın biletinin kesileceği iddia edildi. İyi Parti'nin Türkiye genelindeki örgütlenmesi Koray Aydın tarafından gerçekleştirilmişti. Kulislerde Kocamaz'ın dosyasını yasal süre içinde teslim etmeyen Mersin il teşkilatının da Aydın'a yakın isimlerden oluştuğu yorumları yapılıyor. İyi Parti'de 31 Mart seçimlerinden sonra Koray Aydın ile beraber Ümit Özdağ'ın da istifa edeceği belirtiliyor. İyi Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri ise bir süre önce partiden istifa etmişti.

MUHARREM İNCE BURUN AMELİYATI OLDU

CHP'de yerel seçimden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açmaya hazırlanan Muharrem İnce, burun ameliyatı oldu. CHP yönetiminin "İnce ile aramızda bir sorun yok, kendisi sahada adaylarımıza destek oluyor" açıklamaları yaptığı süreçte burnundan ameliyat olan İnce, en az 2 hafta evden çıkamayacak. İnce'nin burun ameliyatı için seçim sonrasını beklememesi "Olağanüstü kurultay hazırlığı" olarak yorumlandı.

AĞRI DAĞI ELEŞTİRİSİ

İnce kendisine yakın belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmemesini "CHP yönetiminin yaptığı yanlışlar Ağrı Dağı'nı aştı" sözleriyle yorumlamıştı. 31 Mart akşamına kadar sahada CHP adaylarına destek olacağını ilan eden İnce'nin ani bir kararla burun ameliyatı olması dikkat çekti.

Zafer Şahin