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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 07:45

Belediye ekipleri harekete geçti! 'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor

sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen , , itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.

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