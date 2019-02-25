Belediye ekipleri harekete geçti! Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor
Tuzla sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.
Tuzla'daki ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma yapılıyor.
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