Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada." diyerek sert çıktı.
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME SÜRECİ
Çekilme gücü nasıl koordine edilecek, bunu konuşuyoruz.
ABD'nin stratejisinin olmadığı anlaşıldı.
MISIR'DA DÜZENLENEN AB-ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ
Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada. AB çifte standarttan uzak olmalı.
S-400 ALIMI
S-400 bitmiş bir anlaşmadır. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir.
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