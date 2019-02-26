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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 15:19

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'ya çok sert tepki

Son dakika heri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin 'den çekilme kararıyla ilgili, "ABD'nin stratejisinin olmadığı anlaşıldı." dedi. 'da düzenlenen AB- Arap Birliği Zirvesi ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, " ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada. AB çifte standarttan uzak olmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Avrupa'ya çok sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, " ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada." diyerek sert çıktı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME SÜRECİ
Çekilme gücü nasıl koordine edilecek, bunu konuşuyoruz.

D'nin stratejisinin olmadığı anlaşıldı.

MISIR'DA DÜZENLENEN AB-ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ
Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada. AB çifte standarttan uzak olmalı.

S-400 ALIMI
bitmiş bir anlaşmadır. verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir.

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