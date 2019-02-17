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  • Son Güncelleme: 17.02.2019 22:09

... Türkiye ile arasında kritik görüşme

..., 'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü

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