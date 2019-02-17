Son dakika gelişmesine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü.
Görüşmenin detayı ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı....
Son dakika gelişmesine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü.
Görüşmenin detayı ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı....
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