Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.02.2019 03:02
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 03:10

Son dakika: Dışişleri'nden Toplantısı sonrası kritik açıklama

'deki Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Dışişleri'nden DEAŞ Toplantısı sonrası kritik açıklama

, 'de gerçekleştirilen Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- ABD'nin 'den çekilme sürecini takip etmek üzere ile ABD arasında bir görev gücü kuruldu.

- Kötü hava şartlarına rağmen yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu görüyoruz. yle ilgili bugünkü toplantılarda bir netlik çıkmadı. Ancak kendi aramızdaki toplantılarda da sonuç çıkmadı. Biz de kendi önerilerimizi ortaya koyduk. Farklı düşünceler havada uçuşuyor. Sonuç ortaya çıkacaktır, ancak henüz o noktaya gelmedik.

- Güvenli bölgenin başka boyutlarının olduğunu da söyledim, özellikle insani boyutu. kendisini güvende hissederse geri döner. Güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye buna karşı çıkacak.

- Terör örgütü 'nin Münbiç'ten tamamen çıkarılması gerekiyor. Henüz Münbiç'ten YPG'liler çıkmadı. Fırat'ın doğusundan da çıkarılması gerekiyor, öyle veya böyle. Ortak devriyelerin şehir merkezine kayması yetmez.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Dışişleri'nden DEAŞ Toplantısı sonrası kritik açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar