Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de gerçekleştirilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini takip etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kuruldu.

- Kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu görüyoruz. Güvenli bölgeyle ilgili bugünkü toplantılarda bir netlik çıkmadı. Ancak kendi aramızdaki toplantılarda da sonuç çıkmadı. Biz de kendi önerilerimizi ortaya koyduk. Farklı düşünceler havada uçuşuyor. Sonuç ortaya çıkacaktır, ancak henüz o noktaya gelmedik.

- Güvenli bölgenin başka boyutlarının olduğunu da söyledim, özellikle insani boyutu. Mülteciler kendisini güvende hissederse geri döner. Güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye buna karşı çıkacak.

- Terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten tamamen çıkarılması gerekiyor. Henüz Münbiç'ten YPG'liler çıkmadı. Fırat'ın doğusundan da çıkarılması gerekiyor, öyle veya böyle. Ortak devriyelerin şehir merkezine kayması yetmez.

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