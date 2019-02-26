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Şanlıurfa'daki FETÖ davasında ağırlaştırılmış müebbet kararı
Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
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