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  • 26.02.2019 14:06
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 14:06

'daki davasında ağırlaştırılmış müebbet kararı

Son dakika haberine göre 'da 'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral ile 5 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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