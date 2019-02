Hizmet konusunda başarı gösteremeyen CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Avcılar Belediyesi. Maaşlarını alamayan temizlik görevlilerinin iş bırakma eylemine gitmesi nedeniyle Avcılar sokaklarından çöp kokuları yükselmeye başladı.

Vatandaşlar böyle isyan etti:

HALKI HİÇ DİNLEMİYORLAR! HİÇ BİR HİZMET YOK​

-20 yıldır oturuyorum Avcılar'da yani hiç memnun değilim. Her taraf çöp, yazın böceklerden geçilmiyor, sahile inemiyorsun. Başkanımız hiç görmedik ya, halkla hiç iç içe değil. Halkçıyım diyorlar ama hiç halkla ilgilenmiyorlar, halkı hiç dinlemiyorlar. Hiç bir hizmet yok.

HER YERDE ÇÖP VAR! MEMNUN DEĞİLİZ

-Atandığı zaman Avcılar yine aynıydı, yine aynı... Hatta şu anda daha da kötü. Zaten göründüğü gibi her yerde çöpler var. Belediye işçilerin maaşlarını vermiyorlar. Her taraftan vergi alıyorlar. Memnun değiliz.

BU ÇÖP DAĞLARINDAN ARTIK BIKTIK

- Biz buraya hizmet yapacak kim varsa o gelsin istiyoruz. Bu çöp dağlarından artık biz bıktık. Bu çöpleri kim kaldırabiliyorsa, kim güzel hizmet veriyorsa o arkadaşlar gelsin ilgilensin.