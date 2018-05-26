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'li maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı

Maaşlarını alamayan temizlik görevlilerinin iş bırakma eylemine gitmesi nedeniyle Avcılar sokaklarından çöp kokuları yükselmeye başladı.

CHPli Avcılar Belediyesi maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı

Hizmet konusunda başarı gösteremeyen 'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres .

MAAŞLAR YATMADI
Canlarını dişlerine takarak, zor şartlarda çalışan temizlik işçilerinin maaşları belediye tarafından ödenmedi.

GÖREVLİLER İŞ BIRAKTI
CHP'li Avcılar Belediyesi'nin maaşları ödemeye yanaşmaması üzerine görevliler iş bırakma eylemi kararı aldı.

CHP'li yetkililerin maaş ödememe ısrarı üzerine düzenlenen iş bırakma eylemi ilçe sakinlerini olumsuz yönde etkiledi.

SOKAKLARDA PİS KOKULAR...
Sokakta kalan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü kokular saçmaya başladı.

Sağlıksız bir ortamın oluştuğu Avcılar'da kent sakinleri çöplerin bir an önce toplanmasını bekliyor.

Eski 'yi andıran sokaklar, yerel seçimlerden önce Avcılar'da yaşayanların tercihini etkileyecek gibi gözüküyor.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 17:18
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