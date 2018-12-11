Türkiye'yi yönetmeye talip olan ana muhalefet partisi CHP'nin belediye yönetimindeki başarısızlıklarına her gün bir yenisi ekleniyor. Yaklaşık 600 milyon liralık borç batağında olan CHP'li Avcılar Belediyesi hacizlik oldu. İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı Handan Toprak yönetimindeki belediyeden alacağı olan şirketler sıraya girdi. Belediyenin tadilat, revizyan ve inşaat işlerini yapan İlhan Akbayır'a ait Rozak İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, belediyeden alacağı olan yaklaşık 6 milyon TL'yi 3 yıldır tahsil edemeyince, dün polisler ve haciz memurlarıyla birlikte dün öğle saatlerinde belediyenin kapısına dayandı. Belediyenin 4'üncü katında bulunan siyasi partilerin grup odalarındaki masalar, bilgisayarlar ile birim müdürlerinin koltukları haczedildi.



BAŞKANIN ODASI KİLİTLENDİ

İcra memurlarının belediyeye geleceğini öğrenen Belediye Başkanı Toprak'ın özel kalem müdürleri ile bazı memurların değerli demirbaşlarını sakladığı öğrenildi. Haciz işlemi sırasında Başkan Toprak'ın makam odası kapalı olduğu için memurlar buraya giremedi. Bu sayede Toprak'ın odası hacizden kurtuldu. Belediyeden eşyaların taşınması sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'yi yönetmeye talip olan ana muhalefet partisi CHP'nin belediye yönetimindeki başarısızlıklarına her gün bir yenisi ekleniyor. Yaklaşık 600 milyon liralık borç batağında olan CHP'li Avcılar Belediyesi hacizlik oldu. İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı Handan Toprak yönetimindeki belediyeden alacağı olan şirketler sıraya girdi. Belediyenin tadilat, revizyan ve inşaat işlerini yapan İlhan Akbayır'a ait Rozak İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, belediyeden alacağı olan yaklaşık 6 milyon TL'yi 3 yıldır tahsil edemeyince, dün polisler ve haciz memurlarıyla birlikte dün öğle saatlerinde belediyenin kapısına dayandı. Belediyenin 4'üncü katında bulunan siyasi partilerin grup odalarındaki masalar, bilgisayarlar ile birim müdürlerinin koltukları haczedildi.



BAŞKANIN ODASI KİLİTLENDİ

İcra memurlarının belediyeye geleceğini öğrenen Belediye Başkanı Toprak'ın özel kalem müdürleri ile bazı memurların değerli demirbaşlarını sakladığı öğrenildi. Haciz işlemi sırasında Başkan Toprak'ın makam odası kapalı olduğu için memurlar buraya giremedi. Bu sayede Toprak'ın odası hacizden kurtuldu. Belediyeden eşyaların taşınması sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.