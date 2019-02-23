Öykü ve Aysima için zaman daralıyor Aysima ve Öykü 3.5 yaşındaydı. İsimleri farklı, kaderleri aynıydı. Lösemiyle mücadele eden çocukların iyileşmesi ilik nakline bağlıydı. Aileler bir kez daha bağış çağrısı yaptı.

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