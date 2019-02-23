Öykü ve Aysima için zaman daralıyor

Ankara'da yaşayan 3.5 yaşındaki Aysima Cankıymaz, lösemiye yakalandı. İyileşmesi ilik nakline bağlıydı. Ailesinin tek çocuğu olduğu için kardeş verici seçeneği olmadı. Sağlığına kavuşmak için uygun iliğin bulunmasını beklemeye başladı.
SON 20 GÜN
Aysima için TÜRKÖK'e başvuru yapıldı. TÜRKÖK bünyesinde tarama yapılacağı açıklandı. Aysima'nın babası Ahmet Emin Cankıymaz, organ bağışı çağrısı yaptı. Aysima, yaşıtı olan İzmirli Öykü Arin Yazıcı'nın kaderini paylaştı. Aysima gibi lösemiyle mücadele eden ve tek çaresi ilik nakli olan Öykü için zaman daraldı. Öykü için yurdun dört bir yanında bağış kampanyaları başlatıldı. Ancak uygun ilik bulunamadı. Küçük kızın nakil için 20 günü kaldığı ortaya çıktı.
Aysima, ilik nakli için güzel haberin gelmesini bekliyor. Kader mahkumları, Öykü ve onun gibi ilik bekleyen çocuklar için donör olmak istemişti.
SON 20 GÜN
Aysima için TÜRKÖK'e başvuru yapıldı. TÜRKÖK bünyesinde tarama yapılacağı açıklandı. Aysima'nın babası Ahmet Emin Cankıymaz, organ bağışı çağrısı yaptı. Aysima, yaşıtı olan İzmirli Öykü Arin Yazıcı'nın kaderini paylaştı. Aysima gibi lösemiyle mücadele eden ve tek çaresi ilik nakli olan Öykü için zaman daraldı. Öykü için yurdun dört bir yanında bağış kampanyaları başlatıldı. Ancak uygun ilik bulunamadı. Küçük kızın nakil için 20 günü kaldığı ortaya çıktı.
Aysima, ilik nakli için güzel haberin gelmesini bekliyor. Kader mahkumları, Öykü ve onun gibi ilik bekleyen çocuklar için donör olmak istemişti.
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