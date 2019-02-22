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  • 23.02.2019 04:07
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 04:07

'nün 'daki Zaman gazetesi kapanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'daki medya organı "" maddi imkansızlıklar, halktan rağbet görmemesi ve 'nin etkin mücadelesi sonucunda basılı yayınını kapatma kararı aldı.

FETÖ'nün Makedonya'daki sesi sustu

iltisaklı gazetenin internet sayfasında yer alan açıklamada, Türkçe yayımlanan gazetenin ve Arnavutça yayımlanan derginin kağıt baskısının önümüzdeki günlerde okuyucusuyla son kez buluşacağı kaydedilirken, yayımların artık haber portalları ile sosyal medya üzerinden süreceği ifade edildi.

İletişim, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 28 Ocak'ta FETÖ iltisaklı "" gazetesine, ülkedeki basılı medya kuruluşlarına 2018 yılı için basım ve dağıtım desteği programı kapsamında maddi destek kararı verdiklerini duyurmuştu. Program kapsamında başvuran 13 medya kuruluşundan, aralarında "Zaman Makedonya" gazetesinin de bulunduğu 11'ine destek verilmesi kararlaştırılmış, bu kapsamda Kuzey Makedonya'da yayın yapan "Zaman Makedonya"ya 903 bin 92 Makedonya denarı (yaklaşık 14 bin 670 avro) destek verildiği ifade edilmişti.

Bu gelişmenin ardından, 'nin Üsküp Büyükelçiliği ve ülkedeki Türk kökenli siyasiler karara sert tepki göstermiş, büyükelçilik önünde Zaman Makedonya'ya destek verilmesi protesto edilmişti.

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