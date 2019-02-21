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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 11:01

'daki gemi trafiğini vurdu

Günlerdir Boğazı'nda etkili olan nedeniyle yüzlerce gemi Karadeniz ve Marmara'da mahsur kaldı.

İstanbul'daki sis gemi trafiğini vurdu

Boğazı'nda 3 gündür nedeniyle transit gemi geçişlerinde aksama yaşanıyor. Boğaz'ın kapatılmasıyla Kuzey ve Güney girişinde yüzlerce gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı.

Uzun süreli beklemeler küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşturuyor. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için de yüz binlerce dolar zarar ediyor.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da İstanbul Boğaz'ında 5 günlük sis kâbusu yaşanmıştı. Boğaz'ın 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.

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