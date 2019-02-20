Son dakika gelişmesine göre, Mersin'de adaylık başvurusu yapamayan Kocamaz, parti değiştirdi.Kocamaz Demokrat Parti'ye geçti.
LİSTE GEÇ TESLİM EDİLMİŞTİ
İyi Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmişti. İyi Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamamıştı.
İyi Parti'nin Burhanettin Kocamaz'ı Mersin'den aday gösterememesine MHP'den çok sert tepki gelmişti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu" ifadesini kullanmıştı.
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