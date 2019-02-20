Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.02.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 19:16

... 'de adaylık başvurusu yapamayan Burhanettin , parti değiştirdi

... Adaylık başvurusunun geç yapılması sebebiyle İYİ Parti'den aday olamayan Burhanettin , Demokrat Parti'den aday oldu.

Adaylık başvurusu yapamayan Kocamaz parti değiştirdi!

gelişmesine göre, 'de adaylık başvurusu yapamayan , parti değiştirdi.Kocamaz Demokrat Parti'ye geçti.

LİSTE GEÇ TESLİM EDİLMİŞTİ
İyi Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmişti. İyi Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamamıştı.

İyi Parti'nin Burhanettin Kocamaz'ı Mersin'den aday gösterememesine MHP'den çok sert tepki gelmişti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu" ifadesini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Mersin'de adaylık başvurusu yapamayan Burhanettin Kocamaz, parti değiştirdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar