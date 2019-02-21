Aday belirlerken akrabalık ilişkilerine dikkat eden Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye verdiği talimat güldürdü

Aday listeleri seçim kurullarına dün teslim edildi ama CHP'de tartışma sürüyor. Özellikle, belediye meclis üyeliği listeleri mercek altında. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, talimat vererek, 81 ildeki listelerin incelenmesini istedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belediye meclis üyeliklerinde bazı isimlerin, akrabalarını ve iş ortaklarını bu listelere yazdığı bilgisini edindi. Bu yüzden de bir inceleme talimatı verdi.

81 ilin tamamı incelenecek. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve il başkanları herhangi bir akrabasının ya da iş ortağının bu listelerde olup olmadığı bütün illerde incelenecek.

İSTİFASI İSTENECEK

Kılıçdaroğlu, bu inceleme talimatını kurmaylarına iletti ve bir liste istedi. "Bu listede, kimler var kimler yok kısa sürede getirin." talimatını verdi. Sadece genel merkezde yürütülen bir çalışma değil. 81 il örgütünden de bu isimler talep edildi. İl örgütleri de bu yönde isimler olduğunu tespit ederse, genel merkeze iletecek.

Bu tespitlerin gerçekleşmesinden sonra Kılıçdaroğlu, akraba ya da iş ortaklarını listeye yazanların tek tek istifasını isteyecek ve bu isimlerin belediye meclis üyeliği listesinden çıkarılmasına yönelik bir çalışma başlatacak.

ADAYLIK KISTASI: AKRABALIK İLİŞKİLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, İstanbul'un ilçelerinde iki kuzen, iki milletvekili eşini aday gösterdi. Söz konusu ilçeler ise; Ataşehir, Beşiktaş, Kartal ve Zeytinburnu.

İSTANBUL'UN İKİ YAKASINDA İKİ KUZEN

31 Mart seçimleri için CHP; Beşiktaş'ta Rıza Akpolat'ı, Kartal'da ise Gökhan Yüksel'i aday gösterdi. İki ismin ortak noktası ise Erzincan Üzümlü ilçesi Tanyeri Nahiyesi'nden ve kuzen olmaları.

İki kuzenin aday gösterilmesini, memleket dernekleri de memnuniyetle karşıladı.

ATAŞEHİR DEĞİŞMEDİ

2008 yılında kurulan İstanbul'un yeni ilçelerinden Ataşehir'de de durum değişmedi. İlçede 2009 yılından beri belediye başkanlığı yapan ve geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı'nın soruşturması kapsamında açığa alınan Battal İlgezdi bir kez daha aday gösterildi.

Battal İlgezdi'nin bir diğer özelliği ise CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi olması.

YENİ ÇİFT ZEYTİNBURNU'NDAN

CHP'de yeni milletvekili-belediye başkanı aday çifti ise; Avrupa Yakası'ndan Zeytinburnu ilçesinden.

İstanbul Milletvekili olan Emine Gülizar Emecan'ın eşi Adil Emecan, 31 Mart 2019 seçimleri için Zeytinburnu Belediye Başkanı Adayı olarak gösterildi.

HAZİNEDAR, KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş'ın görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise kendisinin aday gösterilmemesine rağmen Battal İlgezdi'nin aday gösterilmesine Alevilik üzerinden eleştirmiş ve "CHP'de maalesef, üzülerek söylüyorum ama bu aynı zamanda malumun ilamıdır, kimlik siyaseti yapılmaktadır. Maalesef Battal İlgezdi ile aramızdaki en önemli fark budur. İstanbul'da seçilmesi garanti olan neredeyse bütün ilçelerde, bu yaklaşım egemen olmuş ve aday belirleme sürecinde tercih sebebi olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.