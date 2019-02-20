Bugünkü
Takvim

'Mahalle'fet! 'den adaylara eleştiri

'nin halini yine bir CHP'li özetledi. adayları eleştirdi: 'da 10 tane mahalle söylesem 10'unun da yerini bulamazlar!

Tam 2 yıl 'u gezdim. aday olduğunda telefon ettim. "Kentin tomografisini çektim. Her yardımı yaparım" dedim. Maalesef aramadı. Ama başka partiden adaylar aradı.



İstanbul'da 10 mahalle söylesem, "Bulun" desem bulamazlar... Bulurlarsa siyaseti bırakırım. Başkan adayımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da benimle görüşmesini bekliyordum.



Gürsel Tekin seçim sonrası için de delegeleri işaret etti: Parti yöneticileri doğru karar almamışsa, kongre üyeleri değişim için düğmeye basar.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihsan ihsan

kemal pkk lıları aday gösterdi burası şırnakmı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2019 09:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri'Mahalle'fet! Gürsel Tekin'den adaylara eleştiri
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri