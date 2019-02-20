Tam 2 yıl İstanbul'u gezdim. Ekrem İmamoğlu aday olduğunda telefon ettim. "Kentin tomografisini çektim. Her yardımı yaparım" dedim. Maalesef aramadı. Ama başka partiden adaylar aradı.
İstanbul'da 10 mahalle söylesem, "Bulun" desem bulamazlar... Bulurlarsa siyaseti bırakırım. Başkan adayımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da benimle görüşmesini bekliyordum.
Gürsel Tekin seçim sonrası için de delegeleri işaret etti: Parti yöneticileri doğru karar almamışsa, kongre üyeleri değişim için düğmeye basar.
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kemal pkk lıları aday gösterdi burası şırnakmı
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