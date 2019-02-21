İstanbul'da bugün deprem olacak mı? sorusuna milyonlarca kişi yanıt arıyor. Marmara'da dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem sonrası bugün "mega deprem" olacağı iddia edildi. Kendisini yeni nesil deprem bilimci olarak tanıtan Frank Hoogerbeets'in korkutan tahmini sosyal medyada en çok tartışılan konuların başında geliyor. Herkes bu iddia ile ilgili araştırmalarda bulunurken uzmanlardan da konu ile ilgili farklı açıklamalar geldi. Peki İstanbul'da bugün gerçekten de deprem olacak mı? İşte deprem uzmanlarının görüşü...

İSTANBUL'DA MEGA DEPREM UYARISI!

Frank Hoogerbeets'in deprem tahmininin arkasında ise 13 Şubat'ta Mars, Dünya ve Uranüs'ün aynı hizaya gelmiş olması var. Ortaya çıkan kütle çekim kuvveti, tektonik plakalar üzerinde gerilim yaratacak ve bu deprem gerçekleşecek.

Richter ölçeğine göre 8'in üzerindeki depremler 'büyük deprem' olarak adlandırılıyor. Bu depremlerin, depremin merkez üssüne yakın noktalardaki toplumları yok edebileceği belirtiliyor. 9 şiddetindeki bir depremde ise yer kabuğunda yarılmalar oluyor. Hoogerbeets sitesinde yaptığı tahminlerde, deprem için 21 Şubat tarihini işaret ediyor.



Deprem tahmini yapan Frank Hoogerbeets kimdir, Ditrianum sitesi nedir?

Web sitesinde yazan Frank Hoogerbeets, Dünya'nın tektonik plakalarının hareket edebileceğini ve bu yüzden richter ölçeğine göre neredeyse 9 büyüklüğünde depremin olabileceğini açıkladı.

Frank Hoogerbeets aslında şarkıcı ve söz yazarı. Aynı zamanda uzay bilimiyle ilgilenen birisi.

2002 yılında Ditrianum adlı siteyi kurmuştur.