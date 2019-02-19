

Sadece seçim dönemlerinde değil, parti programı ve yönetimi açısından da gerek kendi teşkilatları gerekse seçmen tarafından eleştirilen CHP 'vatandaşla dalga geçme' geleneğini bu seçimde de sergiledi.



VATANDAŞLARLA ALAY ETTİLER

İstanbul'da vatandaşın ucuza meyve ve sebze alması için kurulan tanzim satış noktalarından biri de Eminönü'nde kuruldu. Vatandaşların önünden geçerken CHP seçim otobüsünün hoparlörlerinden Barış Manço'nun 'Domates, biber, patlıcan' şarkısı son ses çalındı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın marketteki fiyatların yarısına meyve, sebze almasını sağlayan tanzim noktasının önünden geçen CHP seçim otobüsünün çaldığı şarkı tepki topladı.





'EN ÜCRA KÖŞESİNDE DAHİ AÇARIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse Türkiye'nin en ücra köşesinde dahi açarız. Vatandaşlarımızı marketlere karşı mağdur etmeyeceğiz" açıklamasının ardından İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde kurulan tanzim satış noktalarının hem sayısı hem de ürün çeşitliliği arttı.