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  • 19.02.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 14:17

tanzim satış noktasından ucuza alışveriş yapan vatandaşla dalga geçti

Yıllardır kullandığı siyaset diliyle 'vatandaşa uzak' olmakla suçlanan , parti kimliğini yansıtan yeni bir icraata daha imza attı. Eminönü'nde bir tanzim satış noktasından ucuza sebze alan vatandaşların olduğu yerden geçen CHP seçim otobüsünden Barış Manço'nun 'domates, biber, patlıcan' şarkısı çalınarak vatandaşlarla adeta dalga geçildi.


Sadece seçim dönemlerinde değil, parti programı ve yönetimi açısından da gerek kendi teşkilatları gerekse seçmen tarafından eleştirilen 'vatandaşla dalga geçme' geleneğini bu seçimde de sergiledi.

VATANDAŞLARLA ALAY ETTİLER
'da vatandaşın ucuza meyve ve sebze alması için kurulan tanzim satış noktalarından biri de Eminönü'nde kuruldu. Vatandaşların önünden geçerken CHP seçim otobüsünün hoparlörlerinden Barış Manço'nun 'Domates, biber, patlıcan' şarkısı son ses çalındı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın marketteki fiyatların yarısına meyve, sebze almasını sağlayan tanzim noktasının önünden geçen CHP seçim otobüsünün çaldığı şarkı tepki topladı.



'EN ÜCRA KÖŞESİNDE DAHİ AÇARIZ'
'ın "Gerekirse 'nin en ücra köşesinde dahi açarız. Vatandaşlarımızı marketlere karşı mağdur etmeyeceğiz" açıklamasının ardından İstanbul, , gibi şehirlerde kurulan tanzim satış noktalarının hem sayısı hem de ürün çeşitliliği arttı.

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