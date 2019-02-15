Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak canlı yayınında tanzim satışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ANINDA FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ..."

Şimdi bize bir operasyon çekmeye kalkıyorlar. Domates, biber, bakliyat ürünleri. Zincir marketlere de açık söyledim. Eğer bu fiyatlar en uygun yere çekilmezse adımlarımızı atarız. Adımı attık. Şu anda bu işe Ankara, İstanbul olarak başladık. Bugün Bursa'da 3 tane açtık. Yarın öbür gün 10'a çıkacak. Ben 30'a kadar çıkartın dedim. Anında fiyatlar yarı yarıya düştü. Zincir marketlerde de fiyatlar ciddi manada düşüş göstermeye başladı. Burada çok ahlaki olmayan bir şey daha var. Bazı köşe yazarları. Onlar da diyorlar ki, 'bu serbest ekonomisine terstir'. Bize serbest piyasa ekonomisini öğretme. Serbest piyasa ekonomisi dediğin olay, günlük, haftalık ürünler için geçerli değildir. Beyaz eşya, otomobilde geçerlidir.

"UYGUN BİR YERE GELMEZSE DİĞER ÜRÜNLERE DE GİRERİZ"

Seçim sonrası bu iş düzeldi düzeldi. Düzelmediği takdirde ilgili bakanlıklarımız oturacaklar, konuşacaklar. Bu marketleri ciddi manada rahatsız edecek. Eğer fiyatlarda uygun bir yere inmezlerse bu kez biz diğer ürünlere de gireceğiz. Bizim kesinlikle bu alanlarda da bulunmak diye bir derdimiz yok.

"TÜRKİYE GENELİNE YAYARIZ"

İki tür kuyruk vardır. Bir yokluk kuyruğu. İki varlık kuyruğu. Yokluk kuyrunu CHP iktidarlarında yaşadık biz. Benzinden yağ kuyruklarına varıncaya kadar. Bir gün sonra benzin istasyonundan benzini alırlardı. Sana yağ kuyrukları aynı şekilde.Şimdi ise bu attığımız adımla varlık kuyruğu oldu. Geliyor herkes ne ararsan bu çadırlarda hepsi var. Onun için sıraya giriyor. Oradaki esnaf süratle yetiştirmenin gayreti içerisinde. Tüm Türkiye'ye yayılacak. Seçim sonrası her şey yerli yerine oturdu, biz çekiliriz. Oturmadı, biz bunu şehirlerimizde yaygınlaştırarak devam ederiz..