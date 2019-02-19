ölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde infazla cezalandırılıyor. Bazı kadın teröristler ise intiharı seçiyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince yakalanan ya da teslim olan PKK'lı teröristlerin ifadeleri, örgüt içerisinde kadınlara uygulanan cinsel istismar ve tecavüz olaylarının boyutunu gözler önüne seriyor.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan'ın 2002-2003 yıllarında korumalığını yapan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra verdiği ifadede, "İstanbullu Dilan uzun boylu, sarışın ve zayıftı. Murat Karayılan'ın tecavüzüne uğrayınca el bombasıyla intihar etti." dedi.



