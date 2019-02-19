Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.02.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 13:51

Terör örgütü 'nın sözde yöneticileri kadın teröristleri ölüme itiyor

Bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde infazla cezalandırılıyor. Kadın teröristler, dan kurtulmak için son çare olarak ediyor.

Karayılan'ın tecavüzüne uğrayınca...

ölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde infazla cezalandırılıyor. Bazı kadın teröristler ise intiharı seçiyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince yakalanan ya da teslim olan PKK'lı teröristlerin ifadeleri, örgüt içerisinde kadınlara uygulanan cinsel istismar ve tecavüz olaylarının boyutunu gözler önüne seriyor.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan'ın 2002-2003 yıllarında korumalığını yapan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra verdiği ifadede, "İstanbullu Dilan uzun boylu, sarışın ve zayıftı. Murat Karayılan'ın tecavüzüne uğrayınca el bombasıyla intihar etti." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTerör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri kadın teröristleri ölüme itiyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar