Tanzim satış noktaları hangi şehirlerde olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv- A Haber-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak yayını "Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan tanzim satış noktalarının İstanbul ve Ankara'yla başladığını, Bursa'da 3 satış noktası daha açıldığını belirtti. Peki, tanzim satış noktaları hangi şehirlerde olacak? İşte merak edilen detaylar...
TANZİM SATIŞ NOKTALARI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?
Başkan Erdoğan tanzim satış noktalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan fiyatların makul seviyeye gelmemesi durumunda İstanbul, Ankara ve Bursa'nın ardından tanzim satış noktalarının tüm Türkiye'ye yayılacağını ifade etti. Ayrıca Erdoğan, tanzim satışın daha da yaygınlaşacağını ve daha geniş bir ürün yelpazesini kapsayacağını duyurdu. Böylece vatandaşların merak ettiği tanzim satış noktaları hangi şehirlerde olacak sorusu yanıt buldu.
TANZİM SATIŞLARI ŞU AN HANGİ NOKTALARDA YAPILIYOR?
İSTANBUL TANZİM SATIŞ YERLERİ
Esenler Meydanı
Kadıköy Meydanı
Çekmeköy Meydanı
Bakırköy Meydanı
K.Çekmece Meydanı
Kağıthane Meydanı
Ümraniye Meydanı
Mecidiyeköy Meydanı
Avcılar Meydanı
Esenyurt Meydanı
Aksaray Meydanı
Zeytinburnu Meydanı
Eminönü Meydanı
Bahçeşehir 1.Kısım
Taksim Meydanı
Başakşehir 2.Etap Metro Çıkışı
Kasımpaşa Kızılay Meydanı
Büyükçekmece
Beylikdüzü Meydanı
Eyüpsultan Meydan
Bayrampaşa Meydanı
Ataşehir Örnek Mahallesi
Bağcılar Meydanı
Beykoz Kavacık Meydan
Güngören Meydanı
Üsküdar Kirazlıtepe
Sultanbeyli Meydanı
Fatih Karagümrük Meydan
Sultangazi Meydanı
Bostancı Lunapark
Gop Meydanı
Pendik Sahil Meydan
Sarıyer Meydanı
Halkalı Meydan
Beşiktaş Meydanı
Ümraniye Meydan AVM Otopark
Üsküdar Meydanı
Ataşehir Meydan
Şirinevler Meydanı
İstinye İspark
Kartal Meydanı
Zeytinburnu AVM
Maltepe Meydanı
Alibeyköy Silahtar
Pendik Meydanı
Haliç
Tuzla Meydanı
Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi
Sancaktepe Meydanı
Esenler 100.Yıl Mahallesi
ANKARA TANZİM SATIŞ YERLERİ
Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu. İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.
BURSA TANZİM SATIŞ YERLERİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi ise tarladan uygun fiyatla aldığı patates, soğan, patlıcan, biber, domates ve salatalıkları Emek, Dikkaldırım ve Arabayatağı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşturdu. Mihraplı Camisi yanı, Arabayatağı Metro istasyonu yanı ve Emek Korupark arkasındaki satış noktalarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
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