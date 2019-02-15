Tanzim satış noktaları hangi şehirlerde olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv- A Haber-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak yayını "Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan tanzim satış noktalarının İstanbul ve Ankara'yla başladığını, Bursa'da 3 satış noktası daha açıldığını belirtti. Peki, tanzim satış noktaları hangi şehirlerde olacak? İşte merak edilen detaylar...

TANZİM SATIŞ NOKTALARI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?

Başkan Erdoğan tanzim satış noktalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan fiyatların makul seviyeye gelmemesi durumunda İstanbul, Ankara ve Bursa'nın ardından tanzim satış noktalarının tüm Türkiye'ye yayılacağını ifade etti. Ayrıca Erdoğan, tanzim satışın daha da yaygınlaşacağını ve daha geniş bir ürün yelpazesini kapsayacağını duyurdu. Böylece vatandaşların merak ettiği tanzim satış noktaları hangi şehirlerde olacak sorusu yanıt buldu.

TANZİM SATIŞLARI ŞU AN HANGİ NOKTALARDA YAPILIYOR?

İSTANBUL TANZİM SATIŞ YERLERİ

Esenler Meydanı

Kadıköy Meydanı

Çekmeköy Meydanı

Bakırköy Meydanı

​K.Çekmece Meydanı

Kağıthane Meydanı

Ümraniye Meydanı

Mecidiyeköy Meydanı

Avcılar Meydanı

Esenyurt Meydanı

Aksaray Meydanı

Zeytinburnu Meydanı

Eminönü Meydanı

Bahçeşehir 1.Kısım

Taksim Meydanı

Başakşehir 2.Etap Metro Çıkışı

Kasımpaşa Kızılay Meydanı

Büyükçekmece

Beylikdüzü Meydanı

Eyüpsultan Meydan

Bayrampaşa Meydanı

Ataşehir Örnek Mahallesi

Bağcılar Meydanı

Beykoz Kavacık Meydan

Güngören Meydanı

Üsküdar Kirazlıtepe

Sultanbeyli Meydanı

Fatih Karagümrük Meydan

Sultangazi Meydanı

Bostancı Lunapark

Gop Meydanı

Pendik Sahil Meydan

Sarıyer Meydanı

Halkalı Meydan

Beşiktaş Meydanı

Ümraniye Meydan AVM Otopark

Üsküdar Meydanı

Ataşehir Meydan

Şirinevler Meydanı

İstinye İspark

Kartal Meydanı

Zeytinburnu AVM

Maltepe Meydanı

Alibeyköy Silahtar

Pendik Meydanı

Haliç

Tuzla Meydanı

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi

Sancaktepe Meydanı

Esenler 100.Yıl Mahallesi

ANKARA TANZİM SATIŞ YERLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu. İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

BURSA TANZİM SATIŞ YERLERİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi ise tarladan uygun fiyatla aldığı patates, soğan, patlıcan, biber, domates ve salatalıkları Emek, Dikkaldırım ve Arabayatağı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşturdu. Mihraplı Camisi yanı, Arabayatağı Metro istasyonu yanı ve Emek Korupark arkasındaki satış noktalarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.