Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın tekrar aday gösterilmesini protesto eden ve kendilerine "kırmızı yelekliler" ismini veren grup, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde parti yönetimine tepki gösterdi.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın tekrar aday gösterilmesini protesto eden ve kendilerine "kırmızı yelekliler" ismini veren grup, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde parti yönetimine tepki gösterdi.
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