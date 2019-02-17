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  • Son Güncelleme: 17.02.2019 16:55

'ye şok! '' parti yönetimine tepki gösterdi

Belediye Başkanı 'ın yeniden aday gösterilmesini eden ve kendilerine "" adını veren grup, Genel Merkezi önünde parti yönetimine tepki gösterdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın tekrar aday gösterilmesini protesto eden ve kendilerine "kırmızı yelekliler" ismini veren grup, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde parti yönetimine tepki gösterdi.

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