CHP Maltepe örgütünden bir grup, "Temiz toplum, temiz siyaset" sloganıyla tepkilerini duyurmak için Ankara'ya yürüyüş başlatma kararı almıştı. Ali Kılıç'ın adaylığına tepki gösteren partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde Adalet Yürüyüşü'nü tamamlayarak miting yaptığı alanda basın açıklaması yaptıktan sonra Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

ÖZKAN: TÜM UYARILARIMIZA RAĞMEN TEPKİSİZ KALINDI

CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan, istifasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Özkan, "Örgütümüz hassasiyet ve taleplerinin aday belirleme sürecinde göz ardı edildiği, son ana kadar yönetim kurulu olarak aday belirleme konusunda yetkili kurullarımıza yapılan tüm uyarılarımıza rağmen tepkisiz kalındığı tarafımızca gözlemlendiğinden, Yerel Seçim Çalışmaları için gerekli olan motivasyonu sağlayamayacağımız konusunda Yönetim Kurulumuz ile mutabakata varmış bulunmaktayız. Bizler için bulunduğumuz makamların Mevkilerin koltukların önemi yoktur. Önemli olan ilkelerimize idaellerimize yakışır şekilde davranmaktır. Yaptığımız değerlendirme sonucunda, karar alma süreçlerinde yaşadığımız sıkıntılar ve hissettiğimiz güvensizlik neticesinde süreç bizleri Yönetim Kurulumla birlikte istifa etme kararını alma noktasına getirmiştir" dedi.