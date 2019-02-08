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  • 08.02.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 11:52

'liler Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için 'Temiz toplum, temiz siyaset' yürüyüşü başlattı

İlçe Başkanı ile 15 kişinin istifasının ardından parti örgütünden bir grup, 'na karşı “Temiz toplum, temiz siyaset” sloganıyla bugün ’ya yürüyüş başlattı. Özkan yaptığı yazılı açıklamada, "Aday belirleme konusunda yetkili kurullarımıza yapılan tüm uyarılarımıza rağmen tepkisiz kalındı." dedi.

örgütünden bir grup, "Temiz toplum, temiz siyaset" sloganıyla tepkilerini duyurmak için 'ya yürüyüş başlatma kararı almıştı. 'ın adaylığına tepki gösteren partililer, 'nun sözde Adalet Yürüyüşü'nü tamamlayarak miting yaptığı alanda basın açıklaması yaptıktan sonra Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

ÖZKAN: TÜM UYARILARIMIZA RAĞMEN TEPKİSİZ KALINDI
CHP Maltepe İlçe Başkanı , istifasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Özkan, "Örgütümüz hassasiyet ve taleplerinin aday belirleme sürecinde göz ardı edildiği, son ana kadar yönetim kurulu olarak aday belirleme konusunda yetkili kurullarımıza yapılan tüm uyarılarımıza rağmen tepkisiz kalındığı tarafımızca gözlemlendiğinden, Çalışmaları için gerekli olan motivasyonu sağlayamayacağımız konusunda Yönetim Kurulumuz ile mutabakata varmış bulunmaktayız. Bizler için bulunduğumuz makamların Mevkilerin koltukların önemi yoktur. Önemli olan ilkelerimize idaellerimize yakışır şekilde davranmaktır. Yaptığımız değerlendirme sonucunda, karar alma süreçlerinde yaşadığımız sıkıntılar ve hissettiğimiz güvensizlik neticesinde süreç bizleri Yönetim Kurulumla birlikte istifa etme kararını alma noktasına getirmiştir" dedi.

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