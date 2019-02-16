CHP'de karışıklık bitmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için kendisine yakın isimleri başkan adayı gösterdi. Parti teşkilatlarından peş peşe istifa haberleri geldi. CHP'de tansiyon iyice yükseldi.
'BÜYÜK BİR AYIP'
Tartışmalar ve istifalar devam ederken, CHP eski milletvekili Canan Arıtman, yazdığı mektupla Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi: "31 Mart Yerel seçimleri için CHP deki aday belirleme süreci ve neticeleri çok vahim bir tablo ortaya koymuştur. CHP'de emek de, liyakat da yok sayılmıştır. Tarihe de utanç duyulacak bir sayfa olarak geçmiştir. Adaylaştırma sürecinde demokratik yöntem uygulanmamıştır. Partimizde hak, hukuk, adalet, eşitlik gibi değerlerin yok sayıldığını görmek ve yaşamak çok ağır geldi. Ankara'da hiç kadın adayımız yok. İstanbul'un 39 ilçesinden sadece birinde, İzmir'in 30 ilçesinden yine sadece ikisinde kadın adayımız var. Her yerde parti tüzüğümüzde yüzde 33 kadın kotası var diye öğünürken kadın aday oranımız yüzde 4.5'de kaldı. Böylece en erkek egemen parti sıfatını da kazandık. Bu durum partimiz için büyük bir ayıptır."
TAVŞANDAN NİYET ÇEKTİ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı'nda, çelişkili ifadeler kullandı. Sokak satıcıları için karamsar bir tablo çizdikten sonra "Hayatı keyifle yaşıyorlar" açıklamasını yaptı. Tavşandan niyet çeken Kılıçdaroğlu'nun falından ise "Acele etme yürü ağır ağır" mesajı çıktı.
HAZİNEDAR İSTİFA ETTİ
CHP'de aday belirleme kriziyle başlayan istifalara yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
'BÜYÜK BİR AYIP'
Tartışmalar ve istifalar devam ederken, CHP eski milletvekili Canan Arıtman, yazdığı mektupla Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi: "31 Mart Yerel seçimleri için CHP deki aday belirleme süreci ve neticeleri çok vahim bir tablo ortaya koymuştur. CHP'de emek de, liyakat da yok sayılmıştır. Tarihe de utanç duyulacak bir sayfa olarak geçmiştir. Adaylaştırma sürecinde demokratik yöntem uygulanmamıştır. Partimizde hak, hukuk, adalet, eşitlik gibi değerlerin yok sayıldığını görmek ve yaşamak çok ağır geldi. Ankara'da hiç kadın adayımız yok. İstanbul'un 39 ilçesinden sadece birinde, İzmir'in 30 ilçesinden yine sadece ikisinde kadın adayımız var. Her yerde parti tüzüğümüzde yüzde 33 kadın kotası var diye öğünürken kadın aday oranımız yüzde 4.5'de kaldı. Böylece en erkek egemen parti sıfatını da kazandık. Bu durum partimiz için büyük bir ayıptır."
TAVŞANDAN NİYET ÇEKTİ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı'nda, çelişkili ifadeler kullandı. Sokak satıcıları için karamsar bir tablo çizdikten sonra "Hayatı keyifle yaşıyorlar" açıklamasını yaptı. Tavşandan niyet çeken Kılıçdaroğlu'nun falından ise "Acele etme yürü ağır ağır" mesajı çıktı.
HAZİNEDAR İSTİFA ETTİ
CHP'de aday belirleme kriziyle başlayan istifalara yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
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