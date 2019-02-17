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'de yaprak dökümü! İstifalar peş peşe geldi...

, kendisine yakın isimleri aday gösterdi. ’de tansiyon yükseldi. Selin Sayek Böke’nin başını çektiği muhalif isimler, imza toplayarak isyan bayrağını çekti. Partiden istifa edenler ise ’ye geçti.

Yaprak dökümü
CHP Lideri Kemal , partilileri dinlemedi. Yerel seçimler için kendisine yakın isimleri aday gösterdi. Partililer ise isyan bayrağını çekti. İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve 'nin diğer muhalif üyeleri, aday tartışmaları nedeniyle imza toplayarak Parti Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını istedi. Toplantı çağrısı konusunda son sözü Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceği bildirildi. CHP tüzüğüne göre, 60 kişilik PM'nin 11 üyesinin imzasının olması halinde PM'nin toplanması gerekirdi.



Olağanüstü PM için 12 üyenin imzasının bulunduğu belirtildi. CHP'de istifa depremi de devam etti. 'den istifa edenlere DSP kucak açtı. İstanbul Şişli'den aday gösterilmeyince DSP'ye geçen Sarıgül amacına ulaştı. İstanbul Avcılar belediye Başkanı aday gösterilmeyince DSP'nin kapısını çaldı.



İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, yeniden aday gösterilmeyince DSP'ye katıldı.

Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Kemal Toka da soluğu DSP'de aldı. Çankaya eski Belediye Başkanı Haydar Yılmaz da istifa ederek DSP'ye gitti. Yılmaz'ın Büyükşehir adayı olacağı açıklandı.




Haydar Yılmaz, DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak.​

CHP'NİN TALEBİ KABUL GÖRMEDİ
DSP'ye partiden kaymalar olması üzerine Kılıçdaroğlu iki genel başkan yardımcısını DSP'ye göndermiş ve "Partiye geçmek isteyenlerin geri çevrilmesini" istemişti. CHP Genel Başkan Yardımcıları ile Seyit Torun, DSP yöneticileri ile yaptıkları görüşmeden istediklerini alamamıştı.

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vatandaş vatandaş

nasıl bir partidir anlamak mümkün değil.işine geldimi istifa et ip e katıl sonra tekrar istifa et chp ye geri dön.sonra etekler tutuşunca partiye geri çevrilsinler de.nasıl bir partidir.hadi sarıgül,handan toprak,kemal toka ,haydar yılmaz olayı tamam.ya mehmet siyam kesimoğlu,mehmet kocadon gibileri .ne oluyor bu chp ye .bence kılıçdaroğlu artık çıkmaz bir sokağa girdiğini ve artık bir çıkış aradığını görüyoruz.atatürkün partisinin geldiği son durum.artık atatürkçüler adına üzülmek kılıçdaroğlunun tarafındakiler için sevinilen bir noktaya gelindi gibi görünüyor. kılıçdaroğlu kalan son mermileride kendi ayağına sıkmış oluyor.1 nisan sabahı diyeceklerki kılıçdaroğlu seçimi % 70 ile kazandı.artık gandimi derler hesap adamımı

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evet0
hayır0
cevapla 17.02.2019 08:34
vefa vefa

sorun ona, kim diktatör. chp yi ayrılıkçı kürt, sosyalist, kominist, ataist lerin destekleri ile hdp çizgisine getirdi. Atatürk hayatta olsaydı bunlara bir operasyon daha yapardı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.02.2019 08:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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