Yerel seçimler öncesi sancılı bir süreç geçiren CHP'de istifalar ve tartışmalar devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem partinin önemli isimlerinden hem de tabandan baskı giderek artıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazan CHP'li eski vekil Canan Arıtman, Kılıçdaroğlu'nun aday seçimlerini ve kadınları arka planda bırakmasını sert dille eleştirdi.

İşte Canan Arıtman'ın Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektup:

TARİHE UTANÇ DUYULACAK BİR SAYFA OLARAK GEÇMİŞTİR

"31 Mart Yerel seçimleri için CHP deki aday belirleme süreci ve neticeleri çok vahim bir tablo ortaya koymuştur. Emeğin partisi olan CHP'de emek de, liyakat da yok sayılmıştır. En önemli, en vahim eksiklik ise bu süreçte demokrasi ilkesinin hiç ama hiç olmamasıdır. Adaylaştırma sürecinde hiçbir demokratik yöntem uygulanmamıştır. Hiçbir değerlendirme skalasının uygulanmadığı süreç, farklı ekiplerin çıkar çatışması şeklinde, bir hengame içinde ve partinin tüm değerlerinin katledildiği bir savaş görüntüsünde, kalplerimizde derin yaralar açarak, tarihe de utanç duyulacak bir sayfa olarak geçmiştir.

İZMİR' DE AK PARTİ'NİN GERİSİNE DÜŞTÜK

Hak, hukuk, adalet, eşitlik, demokrasi diye haykırdığımız partimizde bu değerlerin hepsinin birden yok sayıldığını görmek ve yaşamak çok ağır geldi. Bu yaşananlardan sonra, genel başkandan sade üyemize kadar kamuoyunun karşısında bu değerleri nasıl talep edeceğiz? Nasıl inandırıcı olabileceğiz? Nasıl kadın hakları, kadının siyasal hakları diyebileceğiz?..

Ankara'daki hiç kadın adayımız yok.. İstanbul'un 39 ilçesinden sadece birinde, İzmir'in 30 ilçesinden yine sadece ikisinde kadın adayımız var.

Türkiye 'de kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu tek kent olan İzmir' de AK Parti'nin bile gerisine düştük. Cumhur ittifakı 6 ilçede kadın aday gösterirken biz 2 kadın adayla sınıfta kaldık. Ve böylecede en erkek egemen parti sıfatınıda kazandık..

BU DURUM PARTİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR AYIPTIR

Her yerde parti tüzüğümüzde %33 kadın kotası var diye öğünürken kadın aday oranımız % 4,5 da kaldı. Bu durum partimiz için büyük bir ayıptır.

İlk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk ;Cumhuriyetin ilk 10 yılında gerçekleştirdiği devrimlerle Kadının tüm İnsan Haklarını bizlere kazandırdı. Hemde bugün öykündüğümüz Avrupa ülkelerinden onlarca yıl önce.. Daha 1930 da ülkemizde kadınlar Belediye Başkanı, belediye meclis üyesi seçildi. 1935 de ilk kez milletvekili seçildiğimizde mecliste kadın oranı %4,6 idi.

2019 da kadın aday oranımız %4,5

Ne yazıkki seçilen kadın oranı çok daha düşük olacaktır.

Bunun hesabını kadınlarımıza, toplumumuza nasıl vereceksiniz?..

Kadınların siyasette seçilme haklarını da kullanmak istemeleri salt bir eşitlik talebi değildir. Özünde bir Demokrasi talebidir.

Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar makul oranlarda siyasette, karar mekanizmalarında yer almazlarsa orada demokrasiden bahsedilemez..

Kadınsız Demokrasi olmaz..

Kadınsız demokrasi, Eksik Demokrasidir..

Veya bir bilim kadınımızın dediği gibi Ayıplı Demokrasidir..

Bu ayıbı, bugüne değin herşeyiyle öğündüğümüz partimizinde işlemesi çok üzücüdür.



CHP'li eski vekil Canan Arıtman

KADINLAR YOK SAYILDI...

Korkum odur ki bu ayıbın bedeli de ağır olacaktır. Bu durum telafi edilmeden, başta genel başkan ve genel merkez yöneticileri olmak üzere hiçbir CHP linin Demokrasi den bahsetmeye, Demokrasi söylemine, başka partilere Demokrasi öğütlemeyede hakkı olmayacaktır.

Kadın aday derken, daima, emeği, birikimi, deneyimi ve toplumsal karşılığı olan kadınları kastettik.En azından memleketim ve seçim bölgem olan İzmir 'deki kadın adaylarımızın hepsinin örğütten gelen, parti emekçisi, bilgili, birikimli, deneyimli, toplumsal karşılığı olan, yapabilirliği yüksek kadınlar olduğunu çok iyi biliyorum. Yerel yöneticilik görevini, en az aday gösterdiğiniz erkekler kadar iyi yapabileceklerinden, onlardan daha çok oy getirebileceklerinden, daha dürüst, daha şeffaf, daha halka yakın, daha güvenilir ve çalışkan olduklarından eminim.

Kadın adaylara çok büyük haksızlık yapıldı. Kadınlar yok sayıldı..

KADIN SEÇMENLERE NASIL İZAH EDECEKSİNİZ?

Sayın Genel Başkan;bu durumu seçmenlere ve özelliklerde kadın seçmenlere nasıl izah edeceksiniz?..

Ben şahsen, kadınlardan bırakın oy istemeyi, yüzlerine bile nasıl bakacağım bilemiyorum..

Lütfen gelin İzmir'de kadın seçmenlerden siz oy isteyin.. Nede olsa İzmir milletvekilisiniz. Hesap verme sorumluluğunuz var..

Bir TV kanalındaki "kadınlar erkek adayları istedi" sözünüzü hayret ve esefle karşıladım. Partide söz ve karar hakkı olan kadın varmı ki?.. Varsa bizde öğrenelim. Sizde gereğini yapın. Eşitlik, demokrasi, ve adalet ilkelerimizi yerine getirmiyen kadın yöneticileri görevden alın. Bu arada CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ile İstanbul, Ankara, İzmir İl Kadın kolları başkanları ile il başkanlarını, kadınların haklarını koruyamadıkları için istifaya davet ediyorum..



Zaten bundan sonra 8 Mart'larda, 5 Aralık'larda halkın karşısına çıkıp söz söyleyebilecek yüzleri olmayacak..

Ben aslında erkek adayları isteyen kadınlara değilde kadınları talep etmiyen, kadın adaylar için baskı unsuru olmayan erkek yöneticilere esef ediyorum.

BİZ CHP'Lİ KADINLAR OLARAK...

Sayın Genel Başkan;

CHP'de kadınların değil esas erkeklerin eşitlik ve demokrasi talep etmesi lazımdırki çağdaşlık ülküsünü yakalıyabilelim..Atatürk 'ün talep ettiği "Muasır Medeniyet" seviyesine çıkabilelim ve ülkemizin yarınlarını aydınlatabilelim..

Biz CHP'li kadınlar olarak Cumhuriyetle kazandığımız hakları koruyabilmek için CHP yi korumamız gerektiğinin bilincindeyiz. Her şeye rağmen partimizin başarısı için, bir oy daha fazla alabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ve sonrasında da bu büyük demokrasi ayıbını temizlemek için mücadele edeceğiz... "