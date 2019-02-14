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  • Son Güncelleme: 14.02.2019 14:41

Son dakika: 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası sonrası flaş gelişme!

MSB: "(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"

Helikopter kazasıyla ilgili flaş gelişme!

MSB: "(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"

Ayrıntılar gelecek...

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