MSB: "(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"
Ayrıntılar gelecek...
MSB: "(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"
Ayrıntılar gelecek...
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