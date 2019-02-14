Son dakika: 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası sonrası flaş gelişme! MSB: "(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"

MSB: "(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi" Ayrıntılar gelecek... TÜM MANŞETLER