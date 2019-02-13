Türkiye şehitlerine ağladı. Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait UH-1 tipi helikopter, önceki gün havalandı. Arızalanan helikopter, Parkverde Sitesi'nin bahçesine çakıldı. Helikopterdeki Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Üstçavuş Yakup Avşar şehadete ulaştı. Askeri helikopteri kullanan pilotların, helikopteri sitenin boş alanına yönlendirerek sivil can kayıplarının önüne geçtikleri ortaya çıktı.
TAŞINACAK
Şehitler için tören yapıldı. Törenin ardından şehit cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Askeri kaynaklar, helikopterin test uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını açıkladı. Düşen helikopterin kalktığı birliğin ise Trakya'ya taşınacağı vurgulandı.
2 ÇOCUĞU YETİM KALDI
Şehit Astsubay İlyas Kaya (35) Eskişehirliydi. Evli ve 2 çocuk sahibiydi. Şehit Kaya, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin oğlu Kıvanç (5) babasına el sallayarak veda etti.
BEBEĞİNİ GÖREMEDİ
Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar (27) Niğdeli'ydi. Bir yıl önce evlenen Avşar'ın eşi hamileydi. Bebek bekleyen çift, 10 gün önce Umre'den gelmişti. Umre dönüşü şehit olan Kaya, Niğde'de defhedildi.
BİR EVİN BİR OĞLUYDU
Şehit Pilot Yüzbaşı Semih Özcan (33), bir evin bir oğluydu. Ankara'da toprağa verilen şehit için herkes gözyaşlarına boğuldu.
EN BÜYÜK HAYALİ UÇMAKTI
Helikopterin pilotu Kurmay Yüzbaşı Ümit Özerli'nin en büyük hayali uçmaktı. Pilot olup evlenen Özerli, İstanbul'da şehadete ulaştı. İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
TAŞINACAK
Şehitler için tören yapıldı. Törenin ardından şehit cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Askeri kaynaklar, helikopterin test uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını açıkladı. Düşen helikopterin kalktığı birliğin ise Trakya'ya taşınacağı vurgulandı.
2 ÇOCUĞU YETİM KALDI
Şehit Astsubay İlyas Kaya (35) Eskişehirliydi. Evli ve 2 çocuk sahibiydi. Şehit Kaya, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin oğlu Kıvanç (5) babasına el sallayarak veda etti.
BEBEĞİNİ GÖREMEDİ
Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar (27) Niğdeli'ydi. Bir yıl önce evlenen Avşar'ın eşi hamileydi. Bebek bekleyen çift, 10 gün önce Umre'den gelmişti. Umre dönüşü şehit olan Kaya, Niğde'de defhedildi.
BİR EVİN BİR OĞLUYDU
Şehit Pilot Yüzbaşı Semih Özcan (33), bir evin bir oğluydu. Ankara'da toprağa verilen şehit için herkes gözyaşlarına boğuldu.
EN BÜYÜK HAYALİ UÇMAKTI
Helikopterin pilotu Kurmay Yüzbaşı Ümit Özerli'nin en büyük hayali uçmaktı. Pilot olup evlenen Özerli, İstanbul'da şehadete ulaştı. İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
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