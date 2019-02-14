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  • 14.02.2019 13:17
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 14:23

a ndaki otel inşaatında yıkım başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakanlığımızın, nın bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır" denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, peribacalarının bulunduğu bölgede Göreme beldesinde yapılan inşaat hakkında yıkım kararı alındığını ve yıkıma başlandığını duyurdu.

Açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı "Bakanlığımızın, nın bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır" ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından kurulan komisyonla a bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemelerin yapılarak, tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararların da aynı hızla alınarak uygulamaya konulacağı duyuruldu.

İNŞAAT 2 AY ÖNCE BAŞLADI

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının bitişiğine yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı.

İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı, görenlerin tepkisini çekmişti. Bakanlık dün inşaatın durdurulmasına karar vermişti.

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