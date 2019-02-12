Çekmeköy'deki helikopter kazasında şehit düşerken facianın önüne geçtiler!

Samandıra'daki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait ABD yapımı UH-1 tipi askeri eğitim helikopteri dün saat 18.17'de "İlim02" koduyla kalkış yaptı. Havada yaklaşık 34 dakika kalan helikopter havalandığı Samandıra'ya dönecekti. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yapmak istedi.

FACİAYI ÖNLEDİLER

Samandıra'daki havaalanına ulaşmak isteyen askerlerin çabası sonuç vermedi ve helikopter yalpalamaya başladı. Halka zarar vermemek için yoğun çaba gösteren kahramanlar düşmekte olan helikopteri son anda Kirazlıdere Mahallesi'ndeki Parkverde Sitesi'nin bahçesine yönlendirdi. Helikopterden duman ve alevlerin yükseldiği görüldü.





4 ŞEHİT

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya (35) ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar (28) kurtarılamayarak şehit oldu.







SABAH GELEN GÖRÜNTÜ NASIL BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİKLERİNİ GÖSTERDİ

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına dün akşam 18.51'de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazındaki çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da devam etti. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde bir vinç ve bir kamyon hazır bekletiliyor. Olay yerine Ankara'dan kaza kırım ekibinin gelmesi bekleniyor. Kaza kırım ekibinin çalışmalarının ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi.

'KAYIPLARIMIZIN ACISINI DERİNDEN YAŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter ve Facebook'tan paylaştığı taziye mesajında Çekmeköy'deki helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"Kayıplarımızın acısını milletimizle birlikte derinden yaşıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum."



KAHRAMANLIKLARI UNUTULMAZ

Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da taziye mesajı yayımladı. Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "4 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız" ifadelerini kullandı.