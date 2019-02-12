Çekmeköy'de helikopter faciası

İstanbul Çekmeköy Kirazlı Mahallesi Parkverde Sitesi bahçesinde, dün akşam saat 18.51'de facia yaşandı. 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait UH-1 tipi helikopter, 18:17'de "ilim02" çağrı adı ile Samandıra'dan kalkış yaptı. Ancak iddiaya göre havada arıza sinyali verdi. Pilot Ümit Özerli, hemen en yakın bölgeye inmek için boş alan aramaya başladı. Çekmeköy'deki sitenin bahçesindeki çocuk parkını gözüne kestirdi. Alana zorunlu iniş yapmak isterken aracın kontrolünü kaybetti. 34 dakika havada kaldığı öğrenilen helikopter, büyük bir hızla yere çakıldı ve alev aldı. İtfaiye ekipleri olay yerine yetişti ve yaralı askerleri enkazdan çıkarmak için büyük çaba sarf etti.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşları bölgeden güçlükle uzaklaştırdı. 4 asker, hastaneye kaldırıldı. Ancak Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar şehit düştü. Yaklaşık 2.5 ay önce de aynı bölgede yine askeri helikopter havada arızalanmış, pilot binalara çarpmamak için yola iniş yapmaya çalışmıştı. Sert iniş sonucu helikopter parçalanmış, 5 askerimiz şehit olmuştu. Bu arada İstanbul'da son 21 yılda 6. helikopterin düştüğü öğrenildi. Kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'dan geriye öğretmen eşi Sibel Kaya ve 2 çocuğuyla çekildikleri fotoğraf kaldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşları bölgeden güçlükle uzaklaştırdı. 4 asker, hastaneye kaldırıldı. Ancak Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar şehit düştü. Yaklaşık 2.5 ay önce de aynı bölgede yine askeri helikopter havada arızalanmış, pilot binalara çarpmamak için yola iniş yapmaya çalışmıştı. Sert iniş sonucu helikopter parçalanmış, 5 askerimiz şehit olmuştu. Bu arada İstanbul'da son 21 yılda 6. helikopterin düştüğü öğrenildi. Kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'dan geriye öğretmen eşi Sibel Kaya ve 2 çocuğuyla çekildikleri fotoğraf kaldı.
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