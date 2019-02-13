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  • 14.02.2019 07:29
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 07:29

Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarının güvenliği için yeni kurul

Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla oluşturulmasına karar verildi.

Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuluyor

"Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait sivil havalanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla oluşturuldu.

Kurul, İçişleri Bakanı tarafından görevlendirilecek Bakan Yardımcısı başkanlığında, ilgili bakanlarca görevlendirilecek Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Genel Müdürü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve İller İdaresi Genel Müdüründen oluşacak.

Kurul iki ayda bir kez, gerekli hallerde daha sık toplanacak.

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kuruluna yapılmış atıflar, Merkez Güvenlik Kuruluna yapılmış sayılacak.

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