HDPKK'yı açık açık desteklemekten kaçınmayan CHP'nin İzmir belediye başkan adayı Tunç Soyer CHP İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaret sırasında skandal açıklamalarda bulundu.



Daha önce defalarca HPD'yi desteklediğini açıklayan ve daha önce yayınlanan görüntülerinde, "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur'a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor. HDP'nin yanındayım" şeklindeki açıklamaları bulunan Soyer, "Ben bunlardan usandım ama birileri bunları sürekli gündeme getirmekten usanmadı. Hendek meselesi, PKK ili ilgili böyle bir açıklamam olmadı. Ne de ima yaptım. Hiçbir açıklamamı da bulamazlar" ifadelerini kullandı.







HDP'NİN YANINDAYIM

PKK'yı açık açık desteklemekten kaçınmayan CHP'nin İzmir belediye başkan adayı Tunç Soyer'in bir skandalı daha ortaya çıkmıştı. Tunç Soyer'in 25 HDP'li belediyeye kayyum atanmasının ardından yaptığı "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur'a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor. HDP'nin yanındayım" şeklindeki açıklamalar teröre verdiği desteği gözler önüne sermişti. Soyer, attığı bir tweetle de FETÖ'ye verdiği desteği kanıtladı. İşte o görüntüler...













HDP DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

CHP yönetimi tarafından her fırsatta reddedilen ama açık bir şekilde yürütülen HDP-CHP ittifakı İzmir'de bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP İl Eş başkanlığı Soyer'in net bir şekilde destekleneceğini duyurdu.









"SOKAK SOKAK, MAHALLE MAHALLE GEZECEĞİZ"

"Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla" diyen Baydur, Soyer'in farklı kesimlerle ortaklaşıp buna uygun yerel politika belirlemesi gerektiğini kaydetti.



