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  • 14.02.2019 01:40
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 01:40

'te 2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

'te, üzerine kaynar halde yemek dökülen çocuk, hayatını kaybetti. Çocuğun dayısı , yeğeninin, annesinin bulaşık yıkamaya gittiği sırada oyun oynadığını, tencerenin içindekini merak ettiğini ve bakmaya çalışırken yemeğin üzerine döküldüğünü belirtti.

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

Alınan bilgiye göre, Pervari ilçesinin Köprüçay köyündeki evlerinde yörede "keşk" olarak adlandırılan süt ürünü yemek, kaynar haldeyken 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin üzerine devrildi.

Vücudunda yanıklar oluşan İlbilgi, yakınları tarafından Şirvan ne kaldırılırken yolda öldü. İlbilgi'nin cesedi otopsi için Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Morg önünde gazetecilere açıklama yapan çocuğun dayısı , yeğeninin, annesinin bulaşık yıkamaya gittiği sırada oyun oynadığını, tencerenin içindekini merak ettiğini ve bakmaya çalışırken yemeğin üzerine döküldüğünü belirtti.

Koçak, "Tencerenin devrilmesi sonucu Üveys yandı. Çocuğu araçla hastaneye götürdüğüm sırada yarı yolda ambulans yetişerek müdahale etti. Takdiri ilahi. Yolda hayatını kaybetti." dedi.

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