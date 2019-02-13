

Başkan Erdoğan: Türkiye'yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Baktılar kurla, faizle olmuyor ülkemizi soğan, patates, biber, salatalıkla ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleleri boşa çıkardık.







Tanzim satış yerlerini kurduk. Fiyatlar indi daha da inecek. Marketlerde ne varsa onların da belli bir kısmını satmaya başlayacağız. Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz...