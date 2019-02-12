Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu Kuzeykent Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Tanzim satış uygulamasıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz. Bakalım sırada ne var. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Kastamonu 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Kastamonu 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz?

Dün İstanbul'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ HESAPLAR...

"Mehmet Akif 1920'de verdiği vaazında sanki bugünleri de tarif ediyordu. Türkiye üzerindeki hesaplar dün neyse bugün de aynıdır. Türk aynı Türk'tür, hasımları da aynıdır. Türkiye güçlü olmaya, güçlü kalmaya ve ileriye gitmeye mecburdur. Yerimizde saydığımız gün gerilemeye başladığımız gündür.

BİZE DÜŞMAN OLDULAR

Halka tepeden bakanların aksine demokrasiyi ileri taşıdık. Gurur, kibir olmayacak dedik. Her alanda potansiyelimize güvenerek attığımız adımlarla ekonomimizi güçlendirdik, oyunları bozarak geleceği aydınlattık. Bize işte bunun için duşman oldular. Milletimizle birlik olduğumuz için bize düşman oldular. Tarihimize, medeniyetimize sahip çıkarak asırlardır bize dayatılan kalıpları yıktığımız için bize düşman oldular. Verdiğimiz mücadeleyi beka mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye saldıranların meselesi aslında Türkiye'dir.

16 YILDA 15 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK

Kastamonu'ya son 16 yılda 15 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 971 yeni derslik yaptık. TOKİ vasıtasıyla 3 bin 556 konut projesini hayata geçirdik. AK Parti yatıyor kalkıyor halkımıza daha iyi hizmet nasıl veririz diye düşünüyor. 25 sağlık tesisini Kastamonu'ya kazandırdık. Millet kıraathanelerini bay Kemal anlamıyor.

Kastamonu'da yapımı devam eden toplamda 7 katrilyon maliyeti olan 8 yol projemiz bulunuyor. Kastamonu'ya 250 yataklı fizik tedavi yapmak için klları sıvadık.

Kastamonu'da uzun vadeli içme suyu sorununu çözmek için Kırık Barajı'nı açıyoruz.Yaptığımız sulama tesisleriyle 160 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Kastamonu'da çiftçi kardeşlerimize toplam 781 milyon lira tarımsal destek verdik.

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Sandıklara sahip çıkacağız. Sabah sandıkların açılmasından 1 saat önce sandık mahallinde olmanız lazım. 31 Mart çok önemli sandıklara sahip çıkacağız. İrademize, geleceğimize sahip çıkacağız.

GIDADA TERÖR ESTİRENLERE GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ

Baktılar kurla, faizle olmuyor ülkemizi soğan, patetes, biber, salatalık üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle fırsatçıların bu hamlelerini boşa çıkardık. Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz. Milletimizin ekonomide yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Teşviki desteği planlıyor ve uyguluyoruz.

CHP, IMF İLE ANLAŞMAYI YAPANDIR

Türkiye maruz kaldığı saldırılar nedeniyle büyük bedeller ödedi. CHP, IMF ile anlaşmayı yapandır. Göreve geldik. AK Parti yeniden IMF'e gidecek dediler. Borcu sıfırladık 2013 Mayıs'ında.. IMF'ye borcumuz var mı? Yok. Şimdi bizden borç istiyorlar. Bu can bu tende oldukça biz bunlara esir olmayacağız.