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  • Son Güncelleme: 12.02.2019 21:16

Son dakika... Helikopter sıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika... , 'daki  helikopter sına ilişkin, "İnşallah bunlar son olacak. Bu konudaki aldığımız  tedbirler, her geçen gün artmakta. Çok ayrıntılı tedbirler alınmakta" dedi.

Helikopter kazasıyla ilgili flaş açıklama

, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 'daki helikopter sında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Batıkent'teki baba ocağına gelen Bakan Akar ve komutanlar, kurulan taziye çadırında şehidin ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Şehitlerin vatan ve millet için büyük fedakarlıklar gösterdiğini ifade eden Akar, "Arkadaşlarımız, yurt içi ve sınır ötesinde yapılan terörle mücadele harekatında bugüne kadar çok büyük kahramanlık ve fedakarlık yaptı. Çok tecrübeli arkadaşlarımız. Hem eğitimde hem bakımda hem de diğer faaliyetlerde çok başarılı olan bu arkadaşlarımız dün maalesef elim bir kaza sonucu şehitlik mertebesine eriştiler. Bugüne kadar yaptıkları, silahlı kuvvetlerimize katkıları hiçbir zaman unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

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