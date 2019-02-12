Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Batıkent'teki baba ocağına gelen Bakan Akar ve komutanlar, kurulan taziye çadırında şehidin ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Şehitlerin vatan ve millet için büyük fedakarlıklar gösterdiğini ifade eden Akar, "Arkadaşlarımız, yurt içi ve sınır ötesinde yapılan terörle mücadele harekatında bugüne kadar çok büyük kahramanlık ve fedakarlık yaptı. Çok tecrübeli arkadaşlarımız. Hem eğitimde hem bakımda hem de diğer faaliyetlerde çok başarılı olan bu arkadaşlarımız dün maalesef elim bir kaza sonucu şehitlik mertebesine eriştiler. Bugüne kadar yaptıkları, silahlı kuvvetlerimize katkıları hiçbir zaman unutulmayacak." ifadelerini kullandı.