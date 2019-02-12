Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 20.14'te merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Çankırı'da endişeye neden oldu.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Bazı mahallelerde insanlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Deprem, Çankırı'nın yanı sıra Ankara ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde yıkım olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamazken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

DEPREMİN ŞİDDETİ 4.9 OLARAK AÇIKLANDI

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çankırı merkezli depremin büyüklüğünü kendi sitesinden 4.9 olarak açıkladı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

20.14'teki depremden hemen sonra da artçı depremler meydana geldi. 20.23 ve 20.31'de Çankırı Orta ilçesi merkezli 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha hissedildi.

ÇANKIRI VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin ardından hemen ilçelerde görüştüklerini belirtti.

Aktaş, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor ancak her ihtimale karşı ekiplerimiz hazır bekliyor." ifadesini kullandı. Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk de "Depremi hissedip, dışarı çıktık. Gelen ilk bilgilere göre, herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Köylerle de temasa geçtik." diye konuştu.

Öte yandan ilçede depremi hisseden vatandaşların iş yerlerinden dışarı çıktığı gözlendi.