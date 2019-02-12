Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.
Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabulde, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.
Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabulde, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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