Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah saatlerinde Ş. Urfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



