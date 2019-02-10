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  • Son Güncelleme: 11.02.2019 07:41

Meteoroloji'den son dakika raporu | 'da bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat hava durumu

Haftanın son gününde 'nden ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde havanın nasıl olacağını merak edenler "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Peki, 11 Şubat Pazartesi günü yurtta ve 'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika tahminler...

Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah saatlerinde Ş. Urfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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