Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah saatlerinde Ş. Urfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat hava durumu
Haftanın son gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde havanın nasıl olacağını merak edenler "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Peki, 11 Şubat Pazartesi günü yurtta ve İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah saatlerinde Ş. Urfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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