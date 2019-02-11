Düzce'de servis minibüsü otomobile çarptı: 10 yaralı
Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
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