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  • 11.02.2019 08:51
  • Son Güncelleme: 11.02.2019 09:26

'de servis minibüsü otomobile çarptı: 10 yaralı

'de işçileri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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