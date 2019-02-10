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  • Son Güncelleme: 10.02.2019 19:54

Bakan Albayrak: Yarından itibaren yumruğu indireceğiz

Son dakika... , İl Başkanlığı'nın 'nda düzenlediği " Sandık Başkanları Buluşması"nda partililere hitap etti. Bakan Albayrak, "Dün güvenlik terörü neyse ekonomik  terör neyse bugün bir gıda terörüyle karşı karşıya kaldık. Yaşadık değil mi?   talimatıyla artık yarından itibaren İstanbul ve başta  olmak üzere bunların kafasına yumruğu indireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak: Yarından itibaren yumruğu indireceğiz

, İl Başkanlığı'nın 'nda düzenlediği " Sandık Başkanları Buluşması"nda partililere hitap etti. Milletin geçen yıl 24 Haziran'da 'ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçtiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"BUNLARIN KAFASINA YUMRUĞU İNDİRECEĞİZ"
"Şimdi 'a gidiyoruz. 31 Mart'a giderken, önümüzde bir buçuk aylık bir süre var. Bu süre içerisinde çok yoğun bir mücadele var. Sahayı görüyoruz. Kimler kimlerle iş tutuyor. Tüm terör örgütleri bir safta toplandı. Üç benzemezler bir araya geldi. AK Parti Cumhur İttifakı'yla yerli ve milli bir duruşla mücadele veriyor. Bugün yaşananlara baktığımızda dün yaşananlara baktığımızda meseleyi çok rahat anlıyoruz. Dün güvenlik terörü neyse ekonomik terör neyse bugün bir gıda terörüyle karşı karşıya kaldık. Yaşadık değil mi? talimatıyla artık yarından itibaren İstanbul ve başta olmak üzere bunların kafasına yumruğu indireceğiz."

Yarın belediyelerin hazırladığı noktalara gidilince yapılan hazırlıkların görülebileceğini aktaran Albayrak, vatandaşların sebze ve meyvenin fiyatını orada göreceğini söyledi.

Albayrak, partililerin sadece sandığa değil, sahaya da sahip çıkması gerektiğine işaret ederek, "Bu ittifaka karşı bütün bu algı ve iftira operasyonlarına karşı 31 Mart'ta İstanbul başta olmak üzere tarihi bir oyla zafer kazanmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

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