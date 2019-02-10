Başkan Erdoğan uyardı: Halde terör estirenin işini bitiririz!

Başkan Erdoğan İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bütün hanım kardeşlerim, inşallah hazırlanan 200-250'şer gramlık çay poşetleri var. Teşkilatımız teslim edecek, siz de bunları teslim edeceksiniz ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz. Evlerde bu keyifli saatler olurken, siz unutulmayacaksınız, biz unutulmayacağız.

Sandıklardan en ufak bir su sızmasına, kaçağa yol vermeyeceğiz. Ortalama bir sandıkta 300-350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz. Bugün saat 12'de AKM'nin yeni binasının temelini attık. 20 ay sonra AKM yeni hali ile bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz.

"HATIRLIYORSUNUZ ÖNÜMÜZÜ ÇOK KESMEK İSTEDİLER..."

Taksim meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. Bir diğer taraftan Taksim Camii de yapılıyor. Hatırlıyorsunuz önümüzü çok kesmek istediler, geziciler türedi, sanatçılar türedi.

"CHP; ÇÖP, ÇAMUR VE ÇUKURDUR..."

Artık Taksim'de meydan tamamen yürüyüş alanı haline gelecek. Sultanahmet meydanı da trafikten arındırılacak. Bunların çevreyle işi yok. CHP'yi 3Ç ile tarif edeceksiniz. CHP; çöp, çamur ve çukurdur. Bugün övündüğümüz Bağcılar, Güngören varsa bu AK Parti belediyeciliğidir.

Yapmamız gereken o susuzluğu nasıl giderdiysek, o çöpleri nasıl temizlediysek, hava kirliliğini nasıl temizlediysek... Görevi devraldığımda 50 bin doğalgazlı ev vardı. Hapse girerken 1 milyon 250 bin doğalgazlı ev vardı.



HALDE TERÖR ESTİRİNLERİN İŞİNİ DE BİTİRİRİZ

Ne diyorlar domates patates patlıcan. Bir çete de böyle türedi. Siz böyle mi yapıyorsunuz. Peki... Biz de tanzim satışlara ilklere giriyoruz.

Yarından itibaren bunlar kuruluyor. Bizler maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız.

Hale denetime giden müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Kovana çomak sokulduğu için. Kendisini devletten güçlü gören varsa şunu bilsinler devlet nasıl teröristlerin işini bitirdiyse halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz.