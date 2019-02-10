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  • Son Güncelleme: 10.02.2019 20:31

Başkan Erdoğan 1994 yılında, 'Şuraya cami yapacağız' demişti! İşte 25 yıl önceki o görüntüler...

Başkan , inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, bugünün Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında gazetecilere projelerini anlatıyordu. Etrafında gazeteciler Taksim çevresini yüksekten gören bir noktadaydılar. Erdoğan, parmağını kaldırdı ve o yeri işaret etti. O projeler arasında Taksim'e yapılması planlanan cami de vardı.

Başkan Erdoğan, 'Şuraya cami yapacağız' demişti! İşte 25 yıl önceki o görüntüler...

Başkan , inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi.

ERDOĞAN 25 YIL ÖNCE TAKSİM CAMİSİ'NDEN BAHSETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 25 yıl önce, 1994 yerel seçimlerinde başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de bir binanın tepesinde gazetecilere projelerini anlatırken görüntülenmişti. O projeler arasında Taksim'e yapılması planlanan cami de vardı. O tarihten bugüne 25 yıl geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projeyi hayata geçirdi.

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