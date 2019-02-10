Başkan Erdoğan 1994 yılında, 'Şuraya cami yapacağız' demişti! İşte 25 yıl önceki o görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi.

ERDOĞAN 25 YIL ÖNCE TAKSİM CAMİSİ'NDEN BAHSETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 25 yıl önce, 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de bir binanın tepesinde gazetecilere projelerini anlatırken görüntülenmişti. O projeler arasında Taksim'e yapılması planlanan cami de vardı. O tarihten bugüne 25 yıl geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projeyi hayata geçirdi.