Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak.' açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak.' açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan AKM'nin Temel Atma Töreni'nde müjdeleri peş peşe sıraladı
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