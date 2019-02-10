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  • 10.02.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 10.02.2019 15:47

Bakan : Hayırlı uğurlu olsun

, Cumhurbaşkanı 'ın "Artık kitapta, dergide, gazetede olmayacak." açıklamasına ilişkin hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

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