Kartal'da yaşanan felaketin ardından bilanço her geçen saat artıyor. Son yapılan açıklamaya göre, çöken binanın enkazından çıkarılan ölü sayısı 15'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada yaralananları ziyaret etti. Bakan Koca, "Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseli. 13 hastamızın 7'si yoğun bakımda 6'sı da serviste takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Koca, başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

"HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 15'E YÜKSELDİ"

Koca, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 15 olduğunu belirterek, "14 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımız için de acil şifalar diliyorum. 14 yaralı vatandaşımızdan biri taburcu edildi, 13 vatandaşımızın halen hastanede tedavileri devam etmektedir." dedi.

13 hastanın 7'sinin yoğun bakımda, 6'sının ise servislerde olduğunu dile getiren Koca, yaralılardan Adem Alemdar, Tayyip Mahmut Alemdar, Ali Alemdar, Leyla Yaman, Hüsniye Yaman, Nazan Tekgöz, Adile Oral, Güler Yılmaz'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, Mert Aydın, Azra Havva Tekgöz, Ali Efendioğlu ve Bahriye Aktar'ın genel durumlarınınsa orta ile kötü arasında olduğunu, tedavi ve takiplerinin sürdüğünü anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 47'nci saatteyiz. Çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir. AFAD'ın yönlendirmesiyle itfaiye, UMKE, 112 sağlık ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalar aynı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar 14 kişiyi kaybettik, 14 vatandaşımızı da sağ çıkarabildik" demişti.

BİNANIN ÇÖKME NEDENİ

Bakan Soylu, binanın çökme nedeniyle ilgili olarak, "Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız geniş kapsamlı bir soruşturma yapıyor. Şu anda ne söyleniyorsa doğru değil. Binanın yapım anına, kim tarafından nasıl yapıldığı yönünde söylenenler var. Kolonların kesilmesi ve diğerlerinin tevatür olduğunu, netleşmiş bilgilerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak açıklamaya kadar itibar edilmemesi gerekir. Biz net olmayan hiçbir bilgiyi paylaşmıyoruz. Bu olayın müsebbibi kimse cezasını bulacaktır" dedi.

GÜNDÜZOĞLU'NUN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Yıldız Gündüzoğlu'nun (33) cenazesi, işlemelerin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi.

Evli ve 1 çocuk sahibi Yıldız Gündüzoğlu'nun cenazesi, Bahaettin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından, Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gündüzoğlu'nun eşi Tuncay Gündüzoğlu (40), cenaze namazını beklerken uzun süre eşinin tabutunun başından ayrılmadı. Gündüzoğlu ailesinin 7 yıldır Yeşilyurt Apartmanı'nın 4. katında ikamet ettiği ve çökme sırada evde sadece Yıldız Gündüzoğlu'nun bulunduğu, 11 yaşındaki oğulları Mehmet'in dışarıda olduğu öğrenildi.

REZALETİN ALTINDAN CHP'Lİ DELEDİYE ÇIKMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamanın ardından şok gerçek ortaya çıkmıştı. Binanın 3 katı kaçak! Girişteki atölyenin ruhsatı yok.