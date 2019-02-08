İşadamına kanlı infazda karar çıktı... Günlerce konuşulmuştu

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde 6 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık M.Ö. ile tutuksuz yargılanan eski kayınpederi A.S, baldızı K.S, kayınvalidesi F.S. ile maktul ve sanıkların yakınları, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık M.Ö, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Böyle olmasını istemediğini ifade eden M.Ö, "Eşimin daha önce mahkemede anlattıklarının çoğu gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle olsun istemedim. Ben tasarlayarak bir şey yapmadım. Pişmanım." diye konuştu.

YAKIN ARKADAŞI

Mahkeme heyeti sanık M.Ö'ye "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca kayınvalide F.S'yi "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 ay, J.D'yi "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay, A.S'yi de "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan takdiri indirim uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanık baldız K.S. ve İ.A. ise beraat etti.

İTİRAF ETMİŞTİ

Bodrum'da 6 Ocak 2018'de kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in cipi, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı. Yakın arkadaşı M.Ö'nün itirafıyla Ali Özdemir'in öldürüldüğü anlaşılmıştı.