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  • 08.02.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 21:16

'da kan donduran i böyle işlemişler!

'ın Çine ilçesinde, otomobilin ön koltuğuna bağlanıp, yakılarak öldürülen 'ın (22) 'ndaki yapılan sonuçlarının gelmesinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, 4 ay sonra toprağa verildi. Ortaya çıkan ifadeler ise kan dondurdu...

Kan donduran cinayeti böyle işlemişler!

Olay, geçen 13 Ekim Cumartesi saat 21.00 sıralarında Çine'nin kırsal Karakollar Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Jandarmayı arayan çevredekiler, arazide yanmış bir otomobil olduğunu bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 09 LS 388 plakalı otomobilin içerisinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Ekipler, plaka sorgulamasında otomobilin kırsal 'nden çiftçi 'a ait olduğunu tespit edip, ailesi ile irtibata geçti. Bekar olan Özcan'ın bir haftadır evine gitmediği öğrenildi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Özcan'a ait olduğu sanılan ceset otopsi için Morgu'na gönderildi. Cesedin Özcan'a ait olup olmadığının tespiti için ailesinden alınan kan ve doku örnekleri ile yapılan nin sonucu beklenirken, şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ortak çalışma başlattı. Özcan'ın telefonda en son konuştuğu 3 arkadaşının Evciler, Cumhuriyet ve Hamitabat mahallelerindeki evlerine geçen 16 Ekim'de operasyon düzenlendi. Ancak 3 şüpheli evlerinde bulunamadı. Evlerde yapılan aramada, şüphelilere ait kıyafet ve bazı özel eşyalara incelenmek üzere el konulup, kriminal laboratuvara gönderildi. Daha sonra başka adreslere de operasyonlar yapan jandarma ve polis ekipleri, şüpheliler Ö.O., A.D. ve U.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonu görüşmeleri de detaylı şekilde incelendi.

İFADELERİ KAN DONDURDU
Gözaltına alınan Ö.O., A.D. ve U.D'yi iki gün boyunca sorgulayan jandarma, in detaylarına ulaştı. Şüphelilerden O.Ö.'nün jandarmadaki ifadesinde, "Muharrem Özcan ile aramızda husumet vardı. Konuşmak için kendisini çağırdık. Aramızda tartışma çıkınca, su borusuyla dövdük. Bayılmasının ardından otomobilin ön koltuğuna bağladık, ardından da aracın arka koltuklarını ateşe verdik" dedi. O.Ö.'nün ayrıca LPG'li otomobili ateşe verdikten sonra gaz hortumunu kestiklerini de ifadesinde anlattığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

DNA TESTİ SONUÇLARI GELDİ, TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonuçlarının otomobilde yanarak ölen kişinin Muharrem Özcan olduğunu doğrulaması üzerine cenaze, bugün ailesine teslim edildi. Özcan'ın cenazesi bugün öğlende, ailesinin yaşadığı Çine'nin kırsal Kırkışık Mahallesi'ne getirildi. Kırkışık Camisi'nde cuma namazını ardından kılınan namaz sonrası Özcan'ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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