Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı, 14 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüze bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri sevk edildi.





Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından enkazdan biri kadın 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan yaralılar KartalLütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.



İŞTE BİNANIN ÇÖKME ANI:

FACİANIN ARDINDAN BELEDİYE REZALETİ Mİ VAR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamayla facianın arkasındaki acı gerçek ortaya çıktı. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti. Altında işletme ruhsatı olmayan bir atölye olduğunu söylüyorlar. Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler" dedi.



YIKIM KARARI İDDİASI

Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.





AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise yaptığı açıklamada " Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz." dedi.

BİNALİ YILDIRIM TELEFONLA BİLGİ ALDI

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı arayarak, Kartal'da çöken binaya ilişkin bilgi aldı. Alınan bilgiye göre, Kartal'da binanın çökmesinin ardından, Yıldırım, Vali Yerlikaya ile telefonda görüştü. Yıldırım, çöken bina ve yaşanan son gelişmelere ilişkin Yerlikaya'dan bilgi aldı.





BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir." denildi.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI: 14 DAİREDE, 43 KİŞİ YAŞIYOR

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binayla ilgili bir yıkım kararı olmadığını söyledi. Öz, kayıtlara göre, 14 dairede 43 kişinin yaşadığını ifade etti.





İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.

İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor. Olay yerinden geçen kişilerin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Binada yaşayanların yakınları da haberi alarak olay yerine akın etti.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.